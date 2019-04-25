КС Украины опроверг сообщения о возможном срыве инаугурации Зеленского

Конституционный суд Украины опроверг информацию о подготовке отставки главы инстанции Святослава Шевчука, которая могла бы повлечь срыв инаугурации победителя президентских выборов Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.

«Со стороны Конституционного суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге», — заявили в суде. Там подчеркнули, что информация о возможном срыве инаугурации не соответствует действительности.

Накануне украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники сообщило, что команда действующего президента Украины Петра Порошенко пытается устроить отставку главы Конституционного суда. Издание отмечало, что из-за этого вступление нового президента в должность может быть отсрочено на неопределенное время — пока не изберут нового главу КС.

По результатам второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал рекордные 73,22% голосов, Порошенко поддержали 24,45% избирателей.