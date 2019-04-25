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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Мамаев в суде заявил о добровольной явке к следователю

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в Пресненском суде Москвы заявил, что футболисты сами приехали к следователям, передает корреспондент РБК.

«По телевизору говорили, что мы в федеральном розыске. Мы звонили в ГСУ (Главное следственное управление. — РБК), а они говорили, что еще дела нет», — сказал Мамаев.

По его словам, футболисты приехали сами, так как для них не имело смысла скрываться.

Общество
Допрос Кокорина и Мамаева в суде. Онлайн-трансляция

На очередном заседании по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и Мамаева в Пресненском суде показания дают сами обвиняемые. До этого в суде допрашивали свидетелей.

Мамаева, Кокорина, его брата Кирилл и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали в октябре после того, как они избили в Москве водителя Виталия Соловчука и подрались в кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Футболисты обвиняются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), побоях (ч. 2 ст. 116 УК РФ) и умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ).
 

Теги: Павел Мамаев, Александр Кокорин, драка
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