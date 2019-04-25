Мамаев в суде заявил о добровольной явке к следователю

Мамаев в суде заявил о добровольной явке к следователю

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в Пресненском суде Москвы заявил, что футболисты сами приехали к следователям, передает корреспондент РБК.

«По телевизору говорили, что мы в федеральном розыске. Мы звонили в ГСУ (Главное следственное управление. — РБК), а они говорили, что еще дела нет», — сказал Мамаев.

По его словам, футболисты приехали сами, так как для них не имело смысла скрываться.

На очередном заседании по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и Мамаева в Пресненском суде показания дают сами обвиняемые. До этого в суде допрашивали свидетелей.