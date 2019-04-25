Не объявивший об участии в выборах Байден обошел Трампа в опросе

Не объявивший об участии в выборах Байден обошел Трампа в опросе

Бывший вице-президент США Джо Байден опередил действующего американского лидера Дональда Трампа на 8 процентных пунктов на гипотетических выборах главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса Morning Consult / Politico.

Согласно опросу, Байдена поддерживают 42% избирателей, тогда как Трампу свои голоса отдали бы 34%. Еще 19% пока не определились с выбором, а 5% заявили, что не будут голосовать.

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Более того, несмотря на то, что Байдена ранее обвинили в домогательствах, среди женщин его поддерживают около 45%. За Трампа готовы проголосовать 28% женщин.

Джо Байден пока официально не участвует в президентской гонке, но как передает Reuters, в четверг, 25 апреля, он официально объявит о начале своей кампании​.