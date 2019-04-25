Медведев разрешил Силуанову взять одиннадцатого заместителя

Число заместителей вице-премьера — министра финансов России Антона Силуанова возрастет до 11 человек, следует из постановления правительства.

«Правительство Российской Федерации постановляет: в пункте 6 постановления правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 года №185 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации» [...] слова «10 заместителей министра» заменить словами «11 заместителей министра», — говорится в тексте документа за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева.

В середине апреля Силуанов сообщил, что его 11-й заместитель будет заниматься вопросами инвестиций по межправительственным соглашениям. Он также сообщил, что этот пост займет бывший заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Андрей Круглов.

Круглов возглавлял финансово-экономический блок «Газпрома» до 1 апреля и был освобожден от должности в связи с переходом на госслужбу.