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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Медведев разрешил Силуанову взять одиннадцатого заместителя

Число заместителей вице-премьера — министра финансов России Антона Силуанова возрастет до 11 человек, следует из постановления правительства.

«Правительство Российской Федерации постановляет: в пункте 6 постановления правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 года №185 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации» [...] слова «10 заместителей министра» заменить словами «11 заместителей министра», — говорится в тексте документа за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева.

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Зампред «Газпрома» станет заместителем Силуанова

В середине апреля Силуанов сообщил, что его 11-й заместитель будет заниматься вопросами инвестиций по межправительственным соглашениям. Он также сообщил, что этот пост займет бывший заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Андрей Круглов.

Круглов возглавлял финансово-экономический блок «Газпрома» до 1 апреля и был освобожден от должности в связи с переходом на госслужбу.

Теги: Антон Силуанов, заместитель, Дмитрий Медведев
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