Москва и еще 19 регионов перешли на цифровое телевещание

Москва и еще 19 регионов перешли на цифровое телевещание

Еще 20 российских регионов с понедельника перешли от аналогового к цифровому телевещанию. Среди них Москва и Московская область

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В соответствии с программой, которая была опубликована еще в конце прошлого года, 15 апреля на цифровое вещание переходят 20 регионов: Москва, Московская, Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская и Тюменская области, а также Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как сообщает агентство «РИА Новости», в столице переход должен пройти спокойно, потому что к середине апреля значительная часть жителей Москвы уже получала телевизионный сигнал через кабель. Окончательно перейти на цифру 15 апреля должны были жители Новомосковского и Троицкого округов, а также нескольких районов внутри МКАД.

В начале февраля отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение произошло в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне. Окончательный же переход всех регионов на «цифру» запланирован на начало июня.

В число бесплатных каналов, которые будут доступны в цифровом формате, входят «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Россия 24», «Карусель», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр» и ОТР. Их переход обойдется бюджету в 7,1 млрд руб. Остальные бесплатные каналы — СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», РЕН ТВ, «Звезда», «Муз ТВ», «Мир» и «Спас» — заплатят РТРС по 1,3 млрд руб. каждый.