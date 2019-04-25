Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП по пути в суд

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП по пути в суд

Светлана Тарасова, прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, попала в ДТП по пути в Пресненский суд, заявил РБК пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Отмечается, что Тарасова в «мелком ДТП» не пострадала. Заседание было решено отложить до ее появления.

25 апреля пройдет очередной день заседаний по делу футболистов. Суд должен был начаться в 11 утра. Предыдущее заседание состоялось 23 апреля. На нем адвокат Александра Кокорина, среди прочего, показал суду заключение психолога, согласно которому футболист во время конфликта в московском кафе находился в состоянии аффекта из-за длительного стресса.

В деле помимо двух известных игроков также фигурируют брат Александра Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий. Все они находятся под арестом, им вменяют хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинение легкого вреда здоровью и побои.​