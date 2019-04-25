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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Бизнес ,  
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Tesla отчиталась об убытке в $702 млн

Чистый убыток Tesla в первом квартале 2019 года составил $702 млн, следует из финансового отчета компании.

Выручка составила $4,5 млрд — почти на $3 млрд меньше, чем в четвертом квартале 2018 года ($7,2 млрд). Таким образом, резервы компании достигли минимума за три года и составили $2,2 млрд, отмечает Bloomberg. Агентство называет две ключевые причины убытка автопроизводителя: во-первых, в феврале Tesla выплатила рекордную сумму в рамках обязательства по конвертируемым приоритетным облигациям, во-вторых, за первые три месяца текущего года компания продала около 63 тыс. машин — на 31% меньше, чем кварталом ранее.

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Tesla прогнозирует, что во втором квартале убыток снизится, на эти же три месяца запланировано «большое количество» доставок автомобилей компании, что совместно с сокращением расходов позволит вернуться к прибыльности в третьем квартале, пишет Bloomberg со ссылкой на слова главы компании Илона Маска. После публикации отчета акции Tesla упали на 3,1%, однако затем выросли на 2,8%.

В начале апреля Tesla объясняла рекордное падение производства и поставок автомобилей в первом квартале логистическими проблемами из-за большого спроса на продукцию компании в Китае и Европе.

Теги: Tesla, отчет, убыток
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