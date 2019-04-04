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Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Tesla сообщила о рекордном падении продаж из-за проблем с логистикой

Компания Tesla сообщила о падении производства и продаж электромобилей по итогам первого квартала 2019 года. Производство сократилось на 10%, а реальные поставки покупателям — на 31% по сравнению с предыдущим кварталом.

Всего за первые три месяца 2019 года клиентам было доставлено только 63 тыс. автомобилей. Эта 50 900 седанов Model 3, самого продаваемого автомобиля Tesla, а также 12 100 седанов Model S и внедорожников Model X.

Падение поставок Tesla связано с логистическими проблемами из-за большого спроса на продукцию компании в Китае и Европе, поясняет Reuters. Автомобили проводят больше времени в пути до конечного покупателя, чем планировали в компании, и многие проблемы с логистикой приходится решать впервые.

Тем не менее Tesla не намерена снижать прогноз по поставкам на 2019 год, до конца которого она планирует доставить покупателям 360–400 тыс. автомобилей.

Цифры, которые оказались хуже ожиданий аналитиков, Tesla объявила уже после закрытия финансовых рынков. Акции Tesla снизились более чем на 9% на торгах до открытия сессии в четверг.

По CNN, это первое падение продаж от квартала к кварталу за два года и рекордное падение в истории компании. Как поясняет телеканал, замедление продаж вызывает беспокойство, потому что Tesla должна поддерживать высокие темпы, чтобы погасить свои значительные долги.

При этом компания учитывает продажу, когда автомобиль доставлен клиенту, а не когда сделан новый заказ или бронирование, потому что клиенты платят полную цену за автомобиль только тогда, когда они фактически его получают. Таким образом, цифры продаж не обязательно отражают спрос.

Теги: Tesla, падение продаж, поставки, логистика
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