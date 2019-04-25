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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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В Москве 16-летняя девушка погибла под поездом на красной ветке метро

В московском метро 16-летняя девушка погибла под поездом на станции «Фрунзенская» Сокольнической линии. Об этом сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«В 8:53 на станции «Фрунзенская» <...> 16-летняя москвичка упала под прибывающий электропоезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но тем не менее поезд по инерции наехал на пассажирку», — сказал Мышляев.

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Он добавил, что дежурившие сотрудники УВД на Московском метрополитене незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи. Спустя пять минут после происшествия с пути было снято напряжение, а в 09:40 тело девушки подняли на платформу. По словам Мышляева, медработники констатировали смерть из-за несовместимой с жизнью травмы.

В 09:50 движение поездов восстановили. Все сведения о данном происшествии были направлены в прокуратуру. Специалисты также заказали обзор видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что на отрезке Сокольнической ветки от станции метро «Спортивная» до станции «Парк культуры» утром 25 апреля приостановили движение поездов из-за инцидента с пассажиром.

Теги: Москва, Метро, смерть, Поезд, новости РБК
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