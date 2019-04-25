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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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На красной ветке метро Москвы произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

На Сокольнической ветке столичного метрополитена утром 25 апреля приостановили движение поездов, сообщает корреспондент РБК. Движение временно прекращено на отрезке от станции метро «Спортивная» до станции «Парк культуры».

Приостановка движения вызвана инцидентом с пассажиром, говорится в официальном Twitter Московского метрополитена.

«В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами», — сообщает метрополитен.

17 апреля на красной ветке также из-за инцидента с пассажиром были увеличены интервалы движения поездов. На станции «Красносельская» мужчина оступился и упал. Машинист применил экстренное торможение, поезд остановился перед пассажиром. Он не пострадал.

Теги: метрополитен, Москва, пассажиры
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