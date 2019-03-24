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В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро

В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Он уточнил, что инцидент произошел в 18:20 24 марта. 50-летний мужчина по неосторожности оступился и упал на рельсы. Машинист применил экстренное торможение, и поезд остановился перед пассажиром.

Мужчине помогли подняться на платформу и проводили в комнату полиции. При оказании первой помощи медики отметили, что пассажир был пьян. Травм и каких-либо повреждений у него не выявлено, рассказал Мышляев.

В отношении пассажира составили протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).

Мышляев также подчеркнул, что инцидент не сказался на работе Таганско-Краснопресненской линии.

Теги: Московский метрополитен, пассажир
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