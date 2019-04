СМИ сообщили о гибели 11 человек в Китае из-за падения лифта

На территории строящегося здания в китайской провинции Хэбэй упал лифт, погибли 11 человек, еще двое пострадали, передает агентство Associated Press со ссылкой на местную радиостанцию The Voice of China.

Это произошло около 08:00 по местному времени (03:00 мск). По неподтвержденным данным, двое пострадавших получили серьезные травмы. С какой высоты упал лифт, не уточняется.

Как отмечает AP, за последние месяцы в Китае произошло несколько происшествий, в результате которых погибли рабочие.

Так, в марте 78 человек стали жертвами взрыва на химзаводе в Яньчэне, еще семь рабочих погибли при пожаре на заводе в Куньшане, а в ноябре 2018 года 22 человека погибли при взрыве на химзаводе в Чжанцзякоу.