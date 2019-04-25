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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду проиграл седьмую игру серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз». Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась во втором овертайме со счетом 4:3.

Столичная команда вышла вперед уже на третьей минуте, гол забил Андре Бураковски. Спустя четыре минуты «Кэпс» увеличили свое преимущество. Шайбу в ворота «Каролины» отправил Том Уилсон, ему ассистировал капитан команды Александр Овечкин.

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Во второй двадцатиминутке команды сперва обменялись голами. На шайбу Себастьяна Ахо «капиталисты» ответили кистевым броском россиянина Александра Кузнецова. Однако под конец периода «Каролина» сократила отставание до одного гола. Шайбу в ворота Брэйдена Холтби забил Теуво Терявяйнен.

В третьем периоде Джордан Стаал сравнял счет в игре. В основное время команды больше забить не смогли. В первом овертайме зрители также голов не увидели. Во втором овертайме у «Вашингтона» появилась возможность оформить победу после удаления Саку Мяэналанена, однако реализовать большинство подопечные Тодда Рирдена не сумели. В свою очередь «Харрикейнз» в середине второго овертайма смогли забросить шайбу и победить. Гол в ворота своего бывшего клуба отправил Джастин Уильямс.

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Три очка Овечкина помогли «Кэпиталз» разгромить «Каролину» в плей-офф НХЛ

«Каролина» стала последним участником второго раунда плей-офф НХЛ. В рамках следующей стадии коллектив из города Роли встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», который всухую переиграл «Питтсбург Пингвинз».

В другой паре на Востоке встретятся «Бостон Брюинз» и «Коламбус Блю Джекетс», который сенсационно обыграл в серии 4-0 лидера регулярного чемпионата «Тампу-Бэй Лайтнинг». На Западе «Сент-Луис Блюз» сойдется с «Даллас Старз», а «Сан-Хосе Шаркс» сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Теги: Вашингтон, хоккей, НХЛ, Каролина
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