«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду проиграл седьмую игру серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз». Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась во втором овертайме со счетом 4:3.

Столичная команда вышла вперед уже на третьей минуте, гол забил Андре Бураковски. Спустя четыре минуты «Кэпс» увеличили свое преимущество. Шайбу в ворота «Каролины» отправил Том Уилсон, ему ассистировал капитан команды Александр Овечкин.

Во второй двадцатиминутке команды сперва обменялись голами. На шайбу Себастьяна Ахо «капиталисты» ответили кистевым броском россиянина Александра Кузнецова. Однако под конец периода «Каролина» сократила отставание до одного гола. Шайбу в ворота Брэйдена Холтби забил Теуво Терявяйнен.

В третьем периоде Джордан Стаал сравнял счет в игре. В основное время команды больше забить не смогли. В первом овертайме зрители также голов не увидели. Во втором овертайме у «Вашингтона» появилась возможность оформить победу после удаления Саку Мяэналанена, однако реализовать большинство подопечные Тодда Рирдена не сумели. В свою очередь «Харрикейнз» в середине второго овертайма смогли забросить шайбу и победить. Гол в ворота своего бывшего клуба отправил Джастин Уильямс.