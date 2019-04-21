Три очка Овечкина помогли «Кэпиталз» разгромить «Каролину» в плей-офф НХЛ

Три очка Овечкина помогли «Кэпиталз» разгромить «Каролину» в плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу со счетом 6:0 над «Каролиной Харрикейнз» в пятом матче серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан хозяев Александр Овечкин отметился голом и двумя результативными передачами.

В первом периоде «столичные» забили одну шайбу, которую на свой счет записал Никлас Бекстрем. Во второй двадцатиминутке «Кэпс» забили еще два гола. Бекстрем оформил дубль, также шайбу забил Бретт Коннолли; в обеих взятиях ворот поучаствовал Овечкин, сделавший результативные пасы.

В третьем периоде «Вашингтон» забил еще три шайбы. Отличились Том Уилсон и Овечкин, обоим ассистировал российский нападающий Евгений Кузнецов. Еще один гол забил Ник Дауд, реализовавший буллит.

​Первые две встречи серии команда из столицы США выиграла — 4:2 и 4:3 ОТ. Однако выездные матчи «Вашингтон» проиграл — 5:0 и 2:1. Шестая игра серии пройдет в городе Роли 23 апреля. Победитель этой пары в следующей стадии Кубка Стэнли сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», который всухую переиграл в первом раунде «Питтсбург Пингвинз» — 4-0.