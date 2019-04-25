«Зенит» сохранил отрыв от преследователей в РПЛ после победы над «Динамо»

«Зенит» сохранил отрыв от преследователей в РПЛ после победы над «Динамо»

Петербургский «Зенит» в рамках 25-ого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) одержал домашнюю победу над московским «Динамо» со счетом 2:0. Благодаря этому результату команде Сергея Семака удалось сохранить отрыв от преследователей.

Оба гола «Зенит» забил во втором тайме. На 60-й минуте Артем Дзюба с передачи Юрия Жиркова открыл счет. Спустя шесть минут Дзюба ассистировал Сердару Азмуну, который забил свой шестой гол за «Зенит» и десятый в текущем чемпионате (в зимнее трансферное окно он перешел из казанского «Рубина»).

Обыграв московских динамовцев, «Зенит» набрал 54 очка. На втором месте идет столичный «Локомотив», в его активе 46 очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (44 очка). До конца чемпионата «Зенит» сыграет дома с «Крыльями Советов», ЦСКА и «Енисеем», на выезде — с «Ахматом» и «Ростовом».