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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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«Зенит» сохранил отрыв от преследователей в РПЛ после победы над «Динамо»

Петербургский «Зенит» в рамках 25-ого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) одержал домашнюю победу над московским «Динамо» со счетом 2:0. Благодаря этому результату команде Сергея Семака удалось сохранить отрыв от преследователей.

Оба гола «Зенит» забил во втором тайме. На 60-й минуте Артем Дзюба с передачи Юрия Жиркова открыл счет. Спустя шесть минут Дзюба ассистировал Сердару Азмуну, который забил свой шестой гол за «Зенит» и десятый в текущем чемпионате (в зимнее трансферное окно он перешел из казанского «Рубина»).

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Обыграв московских динамовцев, «Зенит» набрал 54 очка. На втором месте идет столичный «Локомотив», в его активе 46 очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (44 очка). До конца чемпионата «Зенит» сыграет дома с «Крыльями Советов», ЦСКА и «Енисеем», на выезде — с «Ахматом» и «Ростовом».

Теги: «Зенит», «Динамо», Футбол
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