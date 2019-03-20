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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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«Спартак» после матча с «Зенитом» оштрафовали на 300 тыс. руб.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча «Спартака» и «Зенита» в рамках чемпионата России оштрафовал московский клуб на 295 тыс. руб. Об этом пишет портал «Чемпионат». 

За использование пиротехники болельщиками клуба «Спартак» был оштрафован на 125 тыс. руб, а за их нецензурные кричалки — на 100 тыс. руб. Кроме того, фанаты клуба кидали на поле посторонние предметы (20 тыс. руб.), а игрок команды не явился на флеш-интервью (50 тыс. руб.)

«Зенит» был наказан на 210 тыс. руб. Болельщики клуба использовали пиротехнику (80 тыс. руб.), скандировали нецензурные речевки (80 тыс.) и сжигали атрибутику команды-соперника (50 тыс.).

Матч состоялся в Москве в воскресенье, 17 марта, и закончился со счетом 1:1. Санкт-петербургский «Зенит» после 20 туров Российской премьер-лиги лидирует с 41 очком. «Спартак» занимает пятое место с 33 очками.

Теги: Футбол, Штрафы, «Спартак», «Зенит»
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