Роскачество составило рейтинг наушников

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) провели исследование наушников разных типов и ценовых категорий и составили рейтинг лучшей продукции, представленной на российском рынке. Результаты исследования есть у РБК.

Всего проверили 93 пары проводных и 84 пары беспроводных наушников разных брендов (профессиональные студийные в исследование не вошли). Под оценку попало качество системы передачи звукового сигнала, прочность наушников, их функциональность, качество звучания и удобство в использовании.

В каждой паре наушников экспертам давали слушать джаз, рок, поп-музыку, классику, электронную музыку, речь и так называемый розовый шум — сигнал, спектральная плотность которого обратно пропорциональна частоте (есть в сердечных ритмах, в любых электронных устройствах). Это нужно было для того, чтобы определить наушники, которые в равной степени качественно могут озвучивать музыку различного типа.

Лучшими по качеству звука проводными наушниками стали Sennheiser HD 630VB, беспроводными — Sony WH-1000XM2, Sennheiser RS175, Sennheiser RS 165.

По всем оцениваемым показателями лучшими наушниками из беспроводных моделей стали: