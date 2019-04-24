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eBay $49 (+26,81%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,4%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Общество ,  
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Генштаб назвал количество ежегодно въезжающих в Европу экстремистов

Каждый год в Европу под видом беженцев проникают около 20 тыс. экстремистов, сообщил представитель ГРУ Генштаба Вооруженных сил России генерал-майор Сергей Ковалев, передает ТАСС.

«По нашим данным, под видом беженцев в Европу ежегодно проникают до 20 тыс. экстремистов», — сказал Ковалев. Он пояснил, что идентификация боевиков сотрудниками правоохранительных органов затруднена из-за того, что переселенцы заявляют о потере документов. Ковалев добавил, что некоторые из них активно продвигают в среде мигрантов идеи радикального ислама для вербовки исполнителей терактов.

Политика
Директор ФСБ рассказал об угрозе «раскрученных террористических брендов»

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в Европу из стран Ближнего Востока прибыли около 1,5 тыс. участвовавших в военных действиях боевиков. Он уточнил, что значительная часть из них была направлена для организации терактов.

Теги: Терроризм, боевики, Европа, Генштаб ВС
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