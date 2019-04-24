Генштаб назвал количество ежегодно въезжающих в Европу экстремистов

Каждый год в Европу под видом беженцев проникают около 20 тыс. экстремистов, сообщил представитель ГРУ Генштаба Вооруженных сил России генерал-майор Сергей Ковалев, передает ТАСС.

«По нашим данным, под видом беженцев в Европу ежегодно проникают до 20 тыс. экстремистов», — сказал Ковалев. Он пояснил, что идентификация боевиков сотрудниками правоохранительных органов затруднена из-за того, что переселенцы заявляют о потере документов. Ковалев добавил, что некоторые из них активно продвигают в среде мигрантов идеи радикального ислама для вербовки исполнителей терактов.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в Европу из стран Ближнего Востока прибыли около 1,5 тыс. участвовавших в военных действиях боевиков. Он уточнил, что значительная часть из них была направлена для организации терактов.