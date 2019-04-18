Глава ФСБ назвал число прибывших в Европу с Ближнего Востока боевиков

В Европу из стран Ближнего Востока прибыли порядка 1,5 тыс. участвовавших в военных действиях боевиков. Такие данные привел директор ФСБ Александр Бортников в своем выступлении на конференции по противодействию международному терроризму под эгидой Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщает ТАСС.

«В Европейский союз, по оценкам экспертов, прибыли порядка 1,5 тыс. террористов из 5 тыс., выехавших [для участия в боевых действиях] на Ближний Восток», — сказал Бортников, добавив, что значительная их часть была направлена для организации терактов.

По его словам, террористы организовали свою работу по сетевому принципу, и теперь созданные ими автономные ячейки начинают работать за пределами ближневосточных стран — в Юго-Восточной и Центральной Азии, Европе, также они уходят вглубь Африканского континента.

«Особого внимания заслуживает ситуация в Афганистане, где незаконные террористические организации пополняются террористами из Сирии, создавая угрозу для стран Центральноазиатского региона», — указал глава ФСБ.