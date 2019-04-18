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Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,71%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Глава ФСБ назвал число прибывших в Европу с Ближнего Востока боевиков

В Европу из стран Ближнего Востока прибыли порядка 1,5 тыс. участвовавших в военных действиях боевиков. Такие данные привел директор ФСБ Александр Бортников в своем выступлении на конференции по противодействию международному терроризму под эгидой Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщает ТАСС.

«В Европейский союз, по оценкам экспертов, прибыли порядка 1,5 тыс. террористов из 5 тыс., выехавших [для участия в боевых действиях] на Ближний Восток», — сказал Бортников, добавив, что значительная их часть была направлена для организации терактов.

По его словам, террористы организовали свою работу по сетевому принципу, и теперь созданные ими автономные ячейки начинают работать за пределами ближневосточных стран — в Юго-Восточной и Центральной Азии, Европе, также они уходят вглубь Африканского континента.

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«Особого внимания заслуживает ситуация в Афганистане, где незаконные террористические организации пополняются террористами из Сирии, создавая угрозу для стран Центральноазиатского региона», — указал глава ФСБ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что Россия предпринимает действия по укреплению своей военной базы в Таджикистане из-за исходящей из соседнего Афганистана террористической угрозы.

«[Террористы] перемещаются в два места: это Ливия и Афганистан. Поэтому, конечно, это [укрепление базы] необходимо. Необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность южных границ содружества», — заявил Шойгу.

Теги: ФСБ, Европа, боевики, Ближний Восток
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