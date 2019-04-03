В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент, по информации ведомства, произошел около 17:50 мск. «Трое неизвестных из пневматического оружия произвели несколько выстрелов в мужчину — водителя Renаult, забрали у него сумку и скрылись на Mercedes», — рассказал представитель министерства.
Пострадавшего, по его словам, осматривают медики. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сумма материального ущерба, нанесенного водителю Renаult, устанавливается.
Для уточнения личности пострадавшего РБК направил запрос в столичный департамент здравоохранения.
Остальные детали случившегося пока не уточняются. «РИА Новости» в полиции уточнили, что сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание злоумышленников.