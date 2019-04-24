Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,43 +0,75 EUR Бирж. 71,88 +0,38 Brent 74,43 -0,09% USD Нал. 64,79 63,74 EUR Нал. 72,65 71,46 USD ЦБ 63,98 +0,19 EUR ЦБ 71,72 -0,03 EUR/USD 1,1156 -0,0068 BTC/USD Бирж. 5 481,10 -78,02 IMOEX 2 579,05 -0,33% RTSI 1 263,97 -1,08% DJIA 26 637,74 -0,07% Nasdaq 8 117,46 -0,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+27,94%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+20,26%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+27,94%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+20,26%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 63,98 (+0,19) Quote, 14:34
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,03) Quote, 14:34
«Смелость — главный актив»: как добиться успеха в бизнесе и сохранить его РБК и Сбербанк Первый, 19:59 Украинский Совбез назвал указ Путина подготовкой к применению военных Политика, 19:53 МИД напомнил о «мегатонной дипломатии» после слов посла США об авианосцах Политика, 19:51 Макрон вместо Зеленского поздравил пранкеров Политика, 19:50 Минфин в апреле продал инвесторам рекордные ₽400 млрд госдолга Финансы, 19:47 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 19:30 Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Анжи». Онлайн Спорт, 19:30 ФАС разработала правила для рекламы госбанков Технологии и медиа, 19:29 Штаб Зеленского потребовал ответить санкциями на указ Путина о паспортах Политика, 19:22 Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX Бизнес, 19:19 Акимов пообещал «не давать мигалки» грузоотправителям на железной дороге Бизнес, 19:12 Twitter оспорил штраф в 3 тыс. руб. по делу о переносе серверов Технологии и медиа, 19:04 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 18:59 People назвал женщину года Общество, 18:52
Авиакатастрофа в Эфиопии ,  
0 
Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX

Сокращение объемов производства лайнеров Boeing 737 MAX после крушения самолетов, принадлежавших авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines, приведет к увеличению расходов авиастроительной компании на $1 млрд. Об этом говорится в презентации Boeing, предназначенной для инвесторов.

К росту расходов приведет то, что из-за сокращения производства и, соответственно, объема закупок комплектующих Boeing вынужден будет приобретать их по более высоким ценам.

Общество
Трамп посоветовал Boeing переименовать проблемный 737 MAX

Согласно отчету Boeing, в первом квартале 2019 года выручка компании сократилась в годовом исчислении на 2%, с $23,382 млрд до $22,917 млрд. Денежный поток компании при этом сократился до $2,79 млрд, опустившись ниже прогноза аналитиков ($2,82 млрд).

По данным компании, в первом квартале 2019 года Boeing поставил заказчикам 149 новых самолетов. Ранее сообщалось, что в марте 2019 года компания Boeing поставила заказчикам всего 11 самолетов модели 737 MAX, что примерно вдвое меньше, чем в январе или феврале.

Бизнес
Boeing не продал ни одного лайнера семейства 737 после крушения в Эфиопии

В октябре 2018 года в Индонезии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air; тогда погибли 189 человек. 10 марта такой же лайнер Ethiopian Airlinеs потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии, все находившиеся на борту 157 человек погибли. После этого эксплуатация оставшихся в строю Boeing 737 MAX была прекращена. Точные причины гибели лайнеров Lion Air и Ethiopian Airlines пока не известны.

Теги: Boeing, 737 MAX
Материалы по теме
Boeing завершила финальное испытание обновленного 737 MAX
Бизнес
Трамп посоветовал Boeing переименовать проблемный 737 MAX
Общество
Boeing не продал ни одного лайнера семейства 737 после крушения в Эфиопии
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter