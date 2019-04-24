Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX

Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX

Сокращение объемов производства лайнеров Boeing 737 MAX после крушения самолетов, принадлежавших авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines, приведет к увеличению расходов авиастроительной компании на $1 млрд. Об этом говорится в презентации Boeing, предназначенной для инвесторов.

К росту расходов приведет то, что из-за сокращения производства и, соответственно, объема закупок комплектующих Boeing вынужден будет приобретать их по более высоким ценам.

Согласно отчету Boeing, в первом квартале 2019 года выручка компании сократилась в годовом исчислении на 2%, с $23,382 млрд до $22,917 млрд. Денежный поток компании при этом сократился до $2,79 млрд, опустившись ниже прогноза аналитиков ($2,82 млрд).

По данным компании, в первом квартале 2019 года Boeing поставил заказчикам 149 новых самолетов. Ранее сообщалось, что в марте 2019 года компания Boeing поставила заказчикам всего 11 самолетов модели 737 MAX, что примерно вдвое меньше, чем в январе или феврале.