Twitter оспорил штраф в 3 тыс. руб. по делу о переносе серверов

Twitter оспорил решение мирового судебного участка Москвы, который в начале апреля оштрафовал сеть микроблогов на 3 тыс. руб. за административное нарушение, а именно за то, что она не предоставила сведения о переносе серверов с персональными данными российских пользователей в Россию. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухина.

«19 апреля подана жалоба», — отметила она.

Такое же дело по ст. 19.7 КоАП (непредоставление сведений или информации) рассматривалось и в отношении Facebook. 12 апреля суд вынес против американской соцсети решение и также выписал штраф на 3 тыс. руб.

С сентября 2015 года хранение и обработка персональных данных россиян в интернете стали производиться только с использованием баз данных, которые находятся на территории России. Все иностранные компании, которые работают с личными данными россиян, должны были перенести свои сервера. В рамках закона «О персональных данных» в России в 2016 году заблокировали сеть профессиональных контактов LinkedIn.