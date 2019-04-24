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Bed Bath & Beyond $20 (+20,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Twitter оспорил штраф в 3 тыс. руб. по делу о переносе серверов

Twitter оспорил решение мирового судебного участка Москвы, который в начале апреля оштрафовал сеть микроблогов на 3 тыс. руб. за административное нарушение, а именно за то, что она не предоставила сведения о переносе серверов с персональными данными российских пользователей в Россию. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухина.

«19 апреля подана жалоба», — отметила она.

Такое же дело по ст. 19.7 КоАП (непредоставление сведений или информации) рассматривалось и в отношении Facebook. 12 апреля суд вынес против американской соцсети решение и также выписал штраф на 3 тыс. руб.

С сентября 2015 года хранение и обработка персональных данных россиян в интернете стали производиться только с использованием баз данных, которые находятся на территории России. Все иностранные компании, которые работают с личными данными россиян, должны были перенести свои сервера. В рамках закона «О персональных данных» в России в 2016 году заблокировали сеть профессиональных контактов LinkedIn.

Теги: Twitter, Москва, судебный иск, новости РБК
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