«Опора России» выступила против ужесточения регулирования пива

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,26 +0,57 EUR Бирж. 71,91 +0,42 Brent 74,39 -0,15% USD Нал. 64,66 63,73 EUR Нал. 72,40 71,44 USD ЦБ 63,98 +0,19 EUR ЦБ 71,72 -0,03 EUR/USD 1,1193 -0,0031 BTC/USD Бирж. 5 508,40 -50,72 IMOEX 2 573,74 -0,53% RTSI 1 261,91 -1,24% DJIA 26 656,13 0% Nasdaq 8 134,76 +0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+27,64%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,76%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+27,64%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,76%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 63,98 (+0,19) Quote, 14:34
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,03) Quote, 14:34
Матвиенко предложила продлить программу маткапитала до 2025 года Общество, 18:38 Останется ли элитная недвижимость инструментом для зарабатывания денег РБК и Элитная недвижимость, 18:34 Модный диктат: из чего состоит стиль Ким Чен Ына Стиль, 18:31 Путин заявил о неэффективности Лесного кодекса России Общество, 18:22 Кипр впервые привлек деньги на 30 лет для расплаты с Россией Экономика, 18:19 В Москве задержали репетитора по музыке за избиение и оскорбление ученицы Общество, 18:16 В Москве побит семилетний температурный рекорд Общество, 18:14 РЖД резко снизили прибыль из-за роста затрат Бизнес, 18:12 Футбольный сленг: пройди тест и сыграй в турнире с призами РБК и Футболер, 18:07 «Опора России» выступила против ужесточения регулирования пива Бизнес, 18:02 Минус $8 млрд за день: что происходит с крипторынком Крипто, 17:55 В Петербурге пассажиров эвакуировали из попавшего в кипяток автобуса Общество, 17:50 Трамп отправит вооруженных солдат на границу с Мексикой Политика, 17:46 ВОЗ предписала ограничить общение детей до 5 лет с гаджетами часом в день Общество, 17:42
Бизнес ,  
0 
«Опора России» выступила против ужесточения регулирования пива

Объединение предпринимателей «Опора России» обратилось в правительство и Минфин с просьбой не ужесточать регулирование пивоваренного рынка (копии обращений есть в распоряжении РБК; их отправку подтвердили в общественной организации).

Письмо подготовлено в связи с тем, что в настоящее время рассматривается законопроект по созданию реестра производителей пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Сейчас он находится на согласовании в профильных ведомствах. Создание специального реестра — альтернатива маркировки на пивоваренную продукцию и обязательного лицензирования, которое предлагалось для отрасли ранее. Представители компаний отмечали, что реестр — более разумная альтернатива лицензированию, но, по их мнению, в подготовленном законопроекте содержится немало нестыковок, неточностей и избыточных мер.

В своем письме в Минфин глава «Опоры России» Александр Калинин попросил Антона Силуанова не поддерживать принятие законопроекта из-за его негативного воздействия на рынок. Среди возможных последствий Калинин называет увеличение финансовых издержек для малых производителей, дополнительные административные барьеры, а также высказывает опасения относительно сокращения легального производства из-за жестких санкций за нарушения. Как следствие, сократятся поступления акцизов в бюджет, указывает Калинин. Главу правительства Дмитрия Медведева он просит поддержать позицию организации. Из его письма в правительство следует, что уже существующие меры позволяют регулятору «полностью контролировать объем производства и оборота пивоваренной продукции». Оснований для дальнейшего ужесточения нет из-за минимального числа случаев отравления пивоваренной продукцией и небольшого числа правонарушений в отрасли, указывает Калинин. Также он высказал обеспокоенность, что в разработке законопроекта не учитывалось мнение отрасли.

В правительстве на запрос РБК ответили, что сообщение «Опоры России» было рассмотрено в аппарате правительства и направлено для проработки на экспертном уровне в Минфин и Росалкогольрегулирование (РАР). Письмо «Опоры России» в Минфин поступило, сообщили РБК в министерстве и «будет рассмотрено в рабочем порядке».

Ранее Союз пивоваров, который входит в «Опору России», направлял предложения в Минфин и РАР, напоминает вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям компании «Балтика» Алексей Кедрин​. Они заключались в необходимости доработки положений реестра, отказе от попыток под видом реестра ввести лицензирование, которое в крепком алкоголе за более чем 20 лет себя не оправдало, указывает собеседник РБК. Директор по корпоративным отношениям российского офиса Heineken Кирилл Болматов считает, что остановить принятие этого законопроекта вряд ли удастся, но верит, что удастся устранить противоречивые моменты при участии представителей бизнеса.

Теги: пивоварение
Материалы по теме
В Госдуме предложили внести всех пивоваров в отдельный реестр
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter