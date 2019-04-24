«Опора России» выступила против ужесточения регулирования пива

Объединение предпринимателей «Опора России» обратилось в правительство и Минфин с просьбой не ужесточать регулирование пивоваренного рынка (копии обращений есть в распоряжении РБК; их отправку подтвердили в общественной организации).

Письмо подготовлено в связи с тем, что в настоящее время рассматривается законопроект по созданию реестра производителей пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Сейчас он находится на согласовании в профильных ведомствах. Создание специального реестра — альтернатива маркировки на пивоваренную продукцию и обязательного лицензирования, которое предлагалось для отрасли ранее. Представители компаний отмечали, что реестр — более разумная альтернатива лицензированию, но, по их мнению, в подготовленном законопроекте содержится немало нестыковок, неточностей и избыточных мер.

В своем письме в Минфин глава «Опоры России» Александр Калинин попросил Антона Силуанова не поддерживать принятие законопроекта из-за его негативного воздействия на рынок. Среди возможных последствий Калинин называет увеличение финансовых издержек для малых производителей, дополнительные административные барьеры, а также высказывает опасения относительно сокращения легального производства из-за жестких санкций за нарушения. Как следствие, сократятся поступления акцизов в бюджет, указывает Калинин. Главу правительства Дмитрия Медведева он просит поддержать позицию организации. Из его письма в правительство следует, что уже существующие меры позволяют регулятору «полностью контролировать объем производства и оборота пивоваренной продукции». Оснований для дальнейшего ужесточения нет из-за минимального числа случаев отравления пивоваренной продукцией и небольшого числа правонарушений в отрасли, указывает Калинин. Также он высказал обеспокоенность, что в разработке законопроекта не учитывалось мнение отрасли.

В правительстве на запрос РБК ответили, что сообщение «Опоры России» было рассмотрено в аппарате правительства и направлено для проработки на экспертном уровне в Минфин и Росалкогольрегулирование (РАР). Письмо «Опоры России» в Минфин поступило, сообщили РБК в министерстве и «будет рассмотрено в рабочем порядке».

Ранее Союз пивоваров, который входит в «Опору России», направлял предложения в Минфин и РАР, напоминает вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям компании «Балтика» Алексей Кедрин​. Они заключались в необходимости доработки положений реестра, отказе от попыток под видом реестра ввести лицензирование, которое в крепком алкоголе за более чем 20 лет себя не оправдало, указывает собеседник РБК. Директор по корпоративным отношениям российского офиса Heineken Кирилл Болматов считает, что остановить принятие этого законопроекта вряд ли удастся, но верит, что удастся устранить противоречивые моменты при участии представителей бизнеса.