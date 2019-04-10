В Госдуме предложили внести всех пивоваров в отдельный реестр

Соответствующую инициативу выдвигал Минфин как альтернативу лицензированию в борьбе с нелегальным рынком. Производители предупреждают о нестыковках в документе — в частности, из-за нарушений филиала может пострадать вся компания

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В Госдуме подготовлен законопроект по созданию реестра производителей пива, пивных напитков, сидра и медовухи (есть у РБК), он направлен на согласование в профильные ведомства. Автором выступил депутат Ильдар Гильмутдинов. Подлинность текста проекта подтвердил источник РБК в пивоваренной отрасли.

В марте стало известно, что первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину и Росалкогольрегулированию (РАР) внести в правительство законопроекты, которые меняли бы законодательство в отношении пива, до 1 августа. Одним из поручений было ввести реестр производителей пива, пивных напитков, сидра и как альтернативы маркировке пивоваренной продукции и лицензированию производства, которое предлагалось для отрасли ранее по поручению занимавшего пост зампреда правительства Александра Хлопонина от 15 февраля 2018 года, который тогда курировал алкогольную отрасль

В России сейчас лицензирование применяется только для производителей крепкого алкоголя и вина. Производители пивоваренной продукции такие меры не поддерживали, представители одних компаний отмечали прозрачность рынка и без таких мер, другие сомневались, что меры будут эффективны для борьбы с контрафактом. Позже стало известно, что Минфин не поддержал идею, а предложил создать реестр производителей. Критерии должна была разработать РАР совместно с участниками рынка.

РБК направил запросы в Минфин и РАР.

Опрошенные РБК участники рынка сошлись во мнении, что реестр — более разумная альтернатива лицензированию. Об этом рассказали РБК директор по корпоративным коммуникациям российского офиса Heineken Кирилл Болматов и директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. По словам Болматова, в законопроекте содержится немало несостыковок и неточностей, но в ходе обсуждения они могут быть исключены, надеется он. Как говорит Дурдыев, законопроект полностью отражает перечень тех мер, которые предлагались и обсуждались с Минфином и РАР. Тем не менее, он отметил, что в нем отсутствуют параметры, которые бы учитывали специфику и интенсивность логистических операций в пивоваренной отрасли.