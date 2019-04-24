Прокуратура Китая задержала бывшего главу Интерпола

Верховная прокуратура КНР решила задержать бывшего главу Интерпола Мэн Хуньвэя, подозреваемого в получении взяток, говорится на сайте прокуратуры. Дело передано в суд. Расследование в отношении Хуньвэя продолжается.

В октябре 2018 года французская полиция начала расследование о пропаже Мэн Хуньвэя по обращению его жены, которая живет в Лионе, где также расположена штаб-квартира Интерпола.

В конце сентября Хуньвэй уехал из Франции в Китай. Последнее сообщение, которое от него получила жена, пишет китайская газета SCMP, намекало, что он находится в опасности. В начале октября СМИ сообщили, что его допрашивают в Китае. Через несколько дней президент Интерпола прислал заявление об отставке.

Свою должность Мэн Хуньвэй занимал с 2016 года. Он стал первым представителем Китая, которого назначили президентом Интерпола. После отставки его место занял представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.