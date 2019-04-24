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Bed Bath & Beyond $20 (+18,84%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Прокуратура Китая задержала бывшего главу Интерпола

Верховная прокуратура КНР решила задержать бывшего главу Интерпола Мэн Хуньвэя, подозреваемого в получении взяток, говорится на сайте прокуратуры. Дело передано в суд. Расследование в отношении Хуньвэя продолжается.

В октябре 2018 года французская полиция начала расследование о пропаже Мэн Хуньвэя по обращению его жены, которая живет в Лионе, где также расположена штаб-квартира Интерпола.

В конце сентября Хуньвэй уехал из Франции в Китай. Последнее сообщение, которое от него получила жена, пишет китайская газета SCMP, намекало, что он находится в опасности. В начале октября СМИ сообщили, что его допрашивают в Китае. Через несколько дней президент Интерпола прислал заявление об отставке.

Свою должность Мэн Хуньвэй занимал с 2016 года. Он стал первым представителем Китая, которого назначили президентом Интерпола. После отставки его место занял представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.



 
Теги: Интерпол, Китай
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