Росимущество выставило на торги три иномарки полковника Захарченко

Росимущество выставило на торги три иномарки, принадлежавшие обвиняемому в коррупции Дмитрию Захарченко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о Porsche Cayenne GTS 2013 года и Porsche Cayenne SHybrid 2012 года, а также Mercedes Benz S500 4MATIC 2015 года выпуска. Общая стоимость автомобилей составляет чуть более 10,5 млн рублей.

Полковник МВД ранее курировал в ведомстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки. Позже ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

По данным следствия, в 2014 году Захарченко получил взятку в размере $800 тыс. от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. В 2015 году полковник МВД потребовал от того же бизнесмена 50-процентную скидочную карту.

Кроме того, по данным СК, в 2016 году Захарченко воспрепятствовал следствию. Полковник предупредил знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве и организовал вывоз документов.

У Захарченко и его близких изъяли более 8,5 млрд руб., в квартире полковника были найдены €2 млн и более $120 млн наличными. Сам полковник заявлял, что из изъятых у него денег ему принадлежат ​меньше 93 тыс. руб.

В декабре 2017 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России, согласно которому наличные денежные средства и имущество самого Захарченко, а также его близких были обращены в доход государства.