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PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО

Врач футбольного клуба «Зенит» осмотрел в СИЗО «Бутырка» футболиста Александра Кокорина, который жаловался на боль в колене, и дал рекомендации по лечению. Об этом РБК сообщил представитель УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

«Осмотр врача закончен, им даны рекомендации [Кокорину] касательно его пребывания в СИЗО, рекомендации по лечению [колена]», — сказал он. Подробностей Цыганков не привел.

О том, что врача допустили к Кокорину, ранее сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Иван Мельников. По его словам, несмотря на жалобы футболиста на травму колена, следователи разрешили допуск в СИЗО не сразу.

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Кокорин заявил ОНК об обострении травмы колена в СИЗО

Нападающий «Зенита» пожаловался на обострение травмы в январе. По его словам, боли в колене усилились из-за нехватки физических нагрузок.

По версии следствия, Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий 8 октября прошлого года устроили в центре Москвы две драки. Они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. С октября все четверо находятся под арестом, им вменяют побои, причинение легкого вреда здоровью и хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Теги: Александр Кокорин, врач, СИЗО, новости РБК
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