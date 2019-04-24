Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО

Врач футбольного клуба «Зенит» осмотрел в СИЗО «Бутырка» футболиста Александра Кокорина, который жаловался на боль в колене, и дал рекомендации по лечению. Об этом РБК сообщил представитель УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

«Осмотр врача закончен, им даны рекомендации [Кокорину] касательно его пребывания в СИЗО, рекомендации по лечению [колена]», — сказал он. Подробностей Цыганков не привел.

О том, что врача допустили к Кокорину, ранее сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Иван Мельников. По его словам, несмотря на жалобы футболиста на травму колена, следователи разрешили допуск в СИЗО не сразу.

Нападающий «Зенита» пожаловался на обострение травмы в январе. По его словам, боли в колене усилились из-за нехватки физических нагрузок.