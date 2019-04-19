Правительство поддержало идею запретить «веселящий газ»

Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму осенью прошлого года. Документ предлагает запретить распространение закиси азота для использования не по назначению

Фото: Андрей Коршунов / «Коммерсантъ»

Правительство в целом поддержало законопроект, предлагающий ограничить оборот закиси азота («веселящего газа») на территории России. Это следует из отзыва правительства на данный законопроект. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

В то же время правительство предложило доработать документ с учетом нескольких замечаний. В частности, согласно одному из них, правительство предлагает не просто установить запрет на изготовление, закупку, хранение и пропаганду употребления данного химического вещества не в медицинских, промышленных или технических целях, но и четко регламентировать порядок оборота закиси азота. «Законопроект не позволяет определить, на какой стадии, кем и при каких признаках будет выявлена немедицинская, непромышленная или нетехническая цель производства и реализации закиси азота», — отмечается в отзыве.

Еще одно замечание касается введения новых терминов: «закись азота медицинская», «закись азота техническая» и «закись азота пищевая». По мнению правительства, в законопроекте нет четкого определения предмета правового регулирования. Так, не учитывается правовой режим регламентированного в России оборота готовой продукции с применением закиси азота, например лекарственных средств и пищевых добавок, отмечается в заключении.

Кроме того, в замечаниях к законопроекту правительство отмечает, что в документе не нашли отражение другие одурманивающие вещества, которые употребляют для изменения состояния организма человека при отсутствии медицинских показаний и которые представляют в связи с этим не меньшую общественную опасность, чем закись азота. В качестве примера приведены хлороформ, эфир, толуол, хлорэтил, смеси клофелина, димедрола, барбитуратов с алкоголем и др.