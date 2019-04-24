Синоптики сообщили о потеплении до 20 градусов в Москве

Синоптики сообщили о потеплении до 20 градусов в Москве

Самым теплым днем в Москве с начала года стало 24 апреля, сообщили РБК в столичном метеобюро.

«Сегодня, 24 апреля, впервые в этом году на станции ВДНХ температура превысила отметку +20 градусов», — заявили в метеобюро. Там ​сообщили, что днем при небольшой облачности температура достигнет отметки плюс 21–23 градусов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец не исключил, что к середине текущей недели температура в Центральной России может подняться до 25 градусов. Причиной, по его словам, станет скандинавский антициклон.

На следующей неделе, по данным «Фобоса», в столице ожидаются кратковременные дожди.