Общество , 12:34
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Синоптики сообщили о потеплении до 20 градусов в Москве
Самым теплым днем в Москве с начала года стало 24 апреля, сообщили РБК в столичном метеобюро.
«Сегодня, 24 апреля, впервые в этом году на станции ВДНХ температура превысила отметку +20 градусов», — заявили в метеобюро. Там сообщили, что днем при небольшой облачности температура достигнет отметки плюс 21–23 градусов.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец не исключил, что к середине текущей недели температура в Центральной России может подняться до 25 градусов. Причиной, по его словам, станет скандинавский антициклон.
На следующей неделе, по данным «Фобоса», в столице ожидаются кратковременные дожди.