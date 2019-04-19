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CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
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Общество ,  
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Синоптики пообещали Москве потепление до +25
Погода в Центральной России на следующей неделе будет напоминать начало лета. Из-за антициклона, центр которого окажется близ Москвы, в столичном регионе к среде может наблюдаться температура в 25 градусов тепла
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Центральной России на этих выходных окончательно установится теплая весенняя погода, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. В Москве температура на следующей неделе может подняться до 25 градусов тепла.

В центре «Фобос» полагают, что предстоящие выходные «станут переломным моментом в развитии атмосферных процессов в Центральной России». В субботу на погоду еще будет оказывать циклон, из-за чего днем может быть облачно и пройдут редкие дожди. Ночью температура будет составлять от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 11 до 13.

В воскресенье погода улучшится, станет ясно и снизится вероятность осадков. Днем температура будет достигать от 12 до 17 градусов тепла. На следующей неделе уже установится почти летняя погода.

«В атмосфере установится непререкаемое господство скандинавского антициклона, центр которого окажется вблизи Москвы, что гарантирует нам малооблачную, сухую и очень теплую погоду с температурным фоном на 7–9 градусов выше положенной климатической нормы. Ночами будет не прохладнее +3…+8, а днем в условиях солнечной погоды к середине недели воздух прогреется до +18…+23, местами — до 25 градусов тепла, что соответствует температурным показателям конца мая — начала июня», — рассказал Тишковец о прогнозе на следующую неделю.

17 апреля Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) призвал автомобилистов не терять бдительности из-за установившейся хорошей погоды и не мечтать за рулем. «Если помечтать, то лучше пешком. Погода для прогулок самое оно», — обратился ЦОДД к автомобилистам в Twitter.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Погода, «Фобос», синоптики
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