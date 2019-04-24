Роскачество дало советы по выбору продуктов для кулича на Пасху

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,00 +0,31 EUR Бирж. 71,78 +0,28 Brent 74,23 -0,36% USD Нал. 64,44 63,53 EUR Нал. 72,25 71,35 USD ЦБ 63,79 +0 EUR ЦБ 71,75 +0,02 EUR/USD 1,1217 -0,0008 BTC/USD Бирж. 5 520,10 -39,02 IMOEX 2 581,37 -0,24% RTSI 1 270,63 -0,55% DJIA 26 656,39 +0,55% Nasdaq 8 120,82 +1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Bed Bath & Beyond $20 (+18,69%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+18,69%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 63,79 (0) Quote, 23 апр, 13:21
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 71,75 (+0,02) Quote, 23 апр, 13:21
РЖД в мае увеличит число электричек в регионах Общество, 11:37 Путин ужесточил наказание за бегство с места ДТП Общество, 11:31 Куратор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском Политика, 11:25 Ким Чен Ын приехал во Владивосток на переговоры с Путиным Политика, 11:13 Как не превратить цифровизацию в дорогое хобби айтишников Партнерский материал, 11:11 Роскачество дало советы по выбору продуктов для кулича на Пасху Общество, 11:10 ФСБ задержала двух участников нападения банды Басаева на Дагестан Общество, 11:10 Игрок «Сан-Хосе» набрал четыре очка за четыре минуты в матче Кубка Стэнли Спорт, 11:04 Стоимость Bitcoin может вырасти в 50 раз Крипто, 11:01 Врач «Зенита» приехал к футболисту Кокорину в СИЗО Общество, 10:58 В Новосибирске осудили трех активистов «Артподготовки» Общество, 10:55 Шойгу заявил о неспособности американской ПРО сдержать российские ракеты Политика, 10:50 Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности Общество, 10:44 Правительство подтвердило договоренности по сдерживанию цен на топливо Бизнес, 10:44
Общество ,  
0 
Роскачество дало советы по выбору продуктов для кулича на Пасху

Для приготовления пасхального кулича Роскачество рекомендует выбирать муку высшего сорта, поскольку она хорошо очищена и безопасна, а выпечка получается пышной и мягкой. При этом ведомство отмечает, что в процессе очистки полезные свойства муки утрачиваются, поэтому приверженцам здорового питания следует выбирать муку первого или второго сортов.

При выборе яиц для приготовления кулича эксперты советуют обращать внимание на дату сортировки, производителя, качество упаковки. Ведомство рекомендует хранить яйца при температуре от 0 до 20 °С при относительной влажности воздуха 85–88%. Также Роскачество обращает внимание, что срок хранения диетических, мытых и столовых яиц отличается.

Общество
Врачи назвали рекомендуемую норму употребления куличей и яиц на Пасху

Что касается сливочного масла, оно должно содержаться при температуре 3±2 градуса, причем фольга позволит продлить срок хранения, отмечает ведомство. Выбирать продукт следует по географическому признаку: чем ближе производство, тем лучше.

Подсолнечное масло должно храниться в темном месте и иметь светлый цвет. В нерафинированном масле может быть небольшой осадок.

При покупке готового кулича следует обращать внимание на состав а также верхушку, которая должна быть сухой, рекомендовали ранее специалисты Роспотребнадзора.

Теги: Роскачество, мука, масло, куриные яйца, Пасха
Материалы по теме
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кулича к Пасхе
Общество
В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter