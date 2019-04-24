Роскачество дало советы по выбору продуктов для кулича на Пасху

Роскачество дало советы по выбору продуктов для кулича на Пасху

Для приготовления пасхального кулича Роскачество рекомендует выбирать муку высшего сорта, поскольку она хорошо очищена и безопасна, а выпечка получается пышной и мягкой. При этом ведомство отмечает, что в процессе очистки полезные свойства муки утрачиваются, поэтому приверженцам здорового питания следует выбирать муку первого или второго сортов.

При выборе яиц для приготовления кулича эксперты советуют обращать внимание на дату сортировки, производителя, качество упаковки. Ведомство рекомендует хранить яйца при температуре от 0 до 20 °С при относительной влажности воздуха 85–88%. Также Роскачество обращает внимание, что срок хранения диетических, мытых и столовых яиц отличается.

Что касается сливочного масла, оно должно содержаться при температуре 3±2 градуса, причем фольга позволит продлить срок хранения, отмечает ведомство. Выбирать продукт следует по географическому признаку: чем ближе производство, тем лучше.

Подсолнечное масло должно храниться в темном месте и иметь светлый цвет. В нерафинированном масле может быть небольшой осадок.