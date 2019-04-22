Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кулича к Пасхе

При покупке готового кулича необходимо обращать внимание на его состав, а также верхушку, которая должна быть сухой, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель», — говорится в сообщении. Отмечается, что если верхушка кулича подмокла, то он может испортиться еще до истечения срока годности. Кулич с глазурью не должен быть липким и иметь белый налет, добавили в ведомстве.

При покупке яиц необходимо обращать внимание на дату их сортировки и вид, на скорлупе не должно быть повреждений и кровяных следов. Также не рекомендуется покупать яйца и другие пищевые продукты с рук. Перед приготовлением их нужно мыть с мылом под проточной водой. Варить яйца нужно не меньше десяти минут с момента закипания, чтобы избежать сальмонеллеза.

«Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху», — добавили в Роспотребнадзоре.

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