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Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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В Новосибирске осудили трех активистов «Артподготовки»

В Новосибирске суд вынес приговоры трем активистам запрещенного в России движения «Артподготовка», которых обвинили в подготовке в городе массовых беспорядков. Об этом сообщает ТАСС.

Александра Комарова приговорили к трем годам колонии общего режима, Анатолия Плотникова — к 2,5 года условно. Вячеслав Добрынин был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

В июле 2018 года трем активистам было предъявлено обвинение по статьям о призыве к массовым беспорядкам и попытке их организации.

По данным следствия, в 2017 году они в мессенджере опубликовали призыв к беспорядкам в Новосибирске. Отмечалось, что они обсуждали, как обесточить город, убить полицейских и сменить региональную власть. Акции должны были пройти 4–5 ноября 2017 года.

«Артподготовка» — движение, выросшее из канала на YouTube, где критиковалась деятельность властей. Основатель движения Вячеслав Мальцев призывал сторонников устроить революцию 5 ноября 2017 года. До и во время акции по всей стране были задержаны несколько сотен человек. Сам Мальцев уехал из России, где он заочно арестован, и получил политическое убежище во Франции.

Теги: Приговор, «Артподготовка», Новосибирск
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