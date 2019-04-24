Губернатор Приморья опубликовал видео прибытия Ким Чен Ына в Россию

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на своей странице в Instagram опубликовал видео прибытия главы КНДР Ким Чен Ына в Приморье — на железнодорожную станцию Хасан.

На кадрах видно, как лидера Северной Кореи встречают на перроне фотографы и чиновники — сам Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замглавы МИД Игорь Моргулов и посол России в КНДР Александр Мацегора. Для Ким Чен Ына расстелена красная ковровая дорожка.

Видео: Губернатор Приморья Олег Кожемяко / Instagram

На сайте администрации Приморского края отмечается, что стороны провели короткую встречу перед отъездом бронепоезда Ким Чен Ына в Уссурийск. Глава КНДР заявил, что рад оказаться на российской земле, и подчеркнул, что этот визит в Россию для него — не последний. «Это только первый шаг», — отметил он.

25 апреля Ким Чен Ын проведет встречу с президентом Владимиром Путиным во Владивостоке. Стороны в том числе планируют обсудить ядерную проблему Корейского полуострова.