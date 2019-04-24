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Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»

Национальная компания «Нафтогаз» должна обеспечить снижение цены газа для населения и «работать на страну». С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, его транслировал телеканал «Еспресо».

«Я хочу предупредить. Я больше играть в «кошки-мышки» ни с кем не собираюсь. Это второй раз, когда я поставил жесткое требование перед «Нафтогазом». Третьего раза не будет», — заявил он. Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.

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Под «вторым жестким требованием» Гройсман имеет в виду достигнутую 22 апреля договоренность между правительством страны и «Нафтогазом». По соглашению, цена газа для населения будет снижена на 3,5% — с 8,55 тыс. до 8,247 тыс. грн за тысячу кубометров.

До этого Гройсман грозил инициировать отставку главы компании Андрея Кобелева, если до 24 апреля «Нафтогаз» не сообщит украинцам, что с 1 мая цены на газ повышаться не будут. Такое заявление премьер сделал после того, как компания попросила кабмин отменить постановление, налагающее на нее спецобязательства продавать газ частным компаниям-облгазсбытам, посредникам. В «Нафтогазе» тогда подчеркивали, что долги посредников за газ составляют «миллиарды» и пообещали с мая повысить цены на газ на 15%.​

Теги: Владимир Гройсман, «Нафтогаз Украина»
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