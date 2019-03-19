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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,29%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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СМИ узнали о планах России потребовать от США вернуть Ярошенко

Россия потребует от США вернуть российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Минюста России летчику.

Россия хочет, чтобы Ярошенко отбывал срок в стране гражданства. По данным издания, обращение будет отправлено после 20 апреля. Минюст принял такое решение совместно с МИД России.

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«Если смотреть на прошлые попытки вернуть меня на основании моего прошения, то все три раза мне отказывали. И даже предложение Москвы об обмене меня на 13 американских заключенных не подействовало», — сказал Ярошенко «Известиям».

При этом он добавил, что ему хотелось бы верить в эффективность такого механизма и что его переведут в российскую тюрьму в 2019 году. «Я могу только молиться за такой исход», — отметил он.

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Константина Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году, после чего экстрадировали в США. Его обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы.

Теги: Минюст, Константин Ярошенко
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