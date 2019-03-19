СМИ узнали о планах России потребовать от США вернуть Ярошенко

Россия потребует от США вернуть российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Минюста России летчику.

Россия хочет, чтобы Ярошенко отбывал срок в стране гражданства. По данным издания, обращение будет отправлено после 20 апреля. Минюст принял такое решение совместно с МИД России.

«Если смотреть на прошлые попытки вернуть меня на основании моего прошения, то все три раза мне отказывали. И даже предложение Москвы об обмене меня на 13 американских заключенных не подействовало», — сказал Ярошенко «Известиям».

При этом он добавил, что ему хотелось бы верить в эффективность такого механизма и что его переведут в российскую тюрьму в 2019 году. «Я могу только молиться за такой исход», — отметил он.