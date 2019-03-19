Жена Ярошенко отреагировала на информацию о планах России вернуть летчика

Виктория, жена российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в американской тюрьме, сообщила РБК, что не видела обращения Минюста России к властям США по поводу возвращения ее супруга.

«Очень хочется надеяться, что обращение не будет как всегда формальным, хотелось бы, чтобы это было подкреплено договоренностями, и возможность обмена была», — сказала она и добавила, что ее муж также не хочет, чтобы запрос российской стороны, если он носит формальный характер, был направлен в США.

Ранее «Известия» со ссылкой на письмо Минюста летчику сообщили, что ведомство совместно с МИД приняло решение после 20 апреля направить в США обращение с требованием вернуть Ярошенко. Сам летчик усомнился в успешности этих действий и напомнил, что власти Соединенных Штатов отказались менять его даже на 13 американских заключенных. «Я могу только молиться за такой исход [возвращение в Россию]», — отметил он.

Константина Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году, после чего экстрадировали в США. Его обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы.