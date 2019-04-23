Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе

Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу сенатора.

Отмечается, что накануне некоторые СМИ выпустили публикации, которые неверно передали содержание выступления Мизулиной ​в ходе Х Форума безопасного интернета. «Попытки ряда СМИ сделать сенсацию из указанного выступления вызывают недоумение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на форуме Мизулина рассказывала, что любой запрет в сфере регулирования интернета должен быть разумно сформулирован, чтобы не допустить негативных последствий для общества.

Накануне некоторые СМИ написали, что Мизулина заступилась за запретительные законы, которые предлагают депутаты. В частности, приводились слова сенатора о том, что «запрет — это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное — как хочешь». Издания также сообщали, что сенатор назвала право самой большой несвободой.