ФСБ задержала в Приморье планировавших нападения боевиков

ФСБ задержала членов террористической ячейки «Джамаат Таухид ва Джихад» (запрещена в России) в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) службы.

«Задержанные планировали совершить серию разбойных нападений на коммерсантов и выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне МТО», — сказали в центре.

В ФСБ рассказали, что в состав ячейки входили четыре гражданина стран Центральной Азии. По данным ведомства, они финансировали международные террористические организации.

В середине апреля силовики провели контртеррористическую операцию в Тюмени. В результате были убиты двое боевиков, подозреваемых в подготовке терактов. По данным НАК, они были сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».