Пашинян не сам написал поздравление Зеленскому на украинском языке

Пашинян не сам написал поздравление Зеленскому на украинском языке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РБК рассказал, что не сам писал поздравление в Twitter на украинском языке победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому.

На вопрос, кто писал поздравление, Пашинян ответил, что не знает. Один из сопровождающих его людей сказал, что с поздравительным постом им помогло посольство.

Поздравление в Twitter Пашиняна появилось вскоре после обнародования первых результатов голосования. Премьер Армении выразил уверенность, что Зеленский приложит все усилия, чтобы дружеские отношения Киева и Еревана вышли на новый уровень.

Зеленский лидирует по итогам второго тура выборов, состоявшихся 21 апреля. По результатам обработки 99,99% протоколов, шоумен набирает 73,22% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко — 24,45%.