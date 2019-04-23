Усманов получил медаль от Русского географического общества

Русское географическое общество наградило президента Международной федерации фехтования (FIE) и основателя USM Holdings Алишера Усманова Константиновской медалью за «исключительный вклад» в деятельность общества. Об этом сообщает корреспондент РБК из штаб-квартиры РГО. Награду предпринимателю вручил президент РГО, министр обороны Сергей Шойгу в присутствии президента Владимира Путина.

Константиновскую медаль в 1846 году учредил первый председатель РГО великий князь Константин Николаевич. В советское время ее вручали только с 1924 по 1929 год, в 2010 году ее присуждение возобновили.

Управляющий совет присуждает медаль членам общества за заслуги в географической науке и в деятельности РГО. В обществе отметили, что она является «первой и наиболее ценной наградой».

Усманов входит в попечительский совет РГО. Предприниматель также имеет пять российских государственных наград. У него есть ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Почета, а также знак отличия «За благодеяния».