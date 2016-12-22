Усманова и Алекперова наградили орденами «Эл юрт хурмати» и «Дустлик»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил орденами российского бизнесмена Алишера Усманова и главу компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. Об этом сообщает агентство Uza со ссылкой на указы главы государства.

Усманов удостоился ордена «Эл юрт хурмати» (Всенародного признания и уважения) за вклад в укрепление экономических, общественных и культурных связей между Россией и Узбекистаном. В президентском указе отмечается активное участие Усманова в создании в Узбекистане «уникальных духовно-просветительских комплексов с целью возрождения и сохранения богатого исторического наследия и национальных ценностей», а также содействие в развитии спорта и туризма.

Алекперова наградили орденом «Дустлик» (Дружба) за вклад в развитие нефтегазового комплекса Узбекистана и внедрение передовых технологий в эту отрасль, а также повышение экспортного потенциала республики.

В марте 2017 года президент Италии Серджо Маттарелла наградил Усманова высшим орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой» степени командора. В указе итальянского лидера отмечался вклад российского предпринимателя в развитие отношений двух стран и его содействие в реставрации ряда архитектурных памятников в Москве и Риме.