В ГИБДД не поддержали разделение водителей на любителей и профессионалов

В ГИБДД не поддержали разделение водителей на любителей и профессионалов

Замглавы ГИБДД Владимир Швецов раскритиковал идею разделить водителей на профессионалов и любителей, передает «РИА Новости».

«Категорически против. Потому что водители все должны быть профессионалами», — сказал он. По его словам, разделение может сказаться на качестве подготовки. Швецов отметил, что в настоящее время люди после автошколы получают документы о том, что они профессиональные водители.

Ранее стало известно, что Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водителей разделят на любителей и профессионалов, работающих по найму. Публичное обсуждение документа продлится до 6 мая.

Минтранс намерен вывести подготовку любителей из-под действия закона «Об образовании», в результате обучение в автошколе не будет считаться образовательным процессом. Согласно законопроекту, чтобы перевозить грузы или пассажиров, водители должны будут пройти курсы повышения квалификации. Первую версию законопроекта Минтранс представил еще в 2017 году.