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Доллар/Рубль ₽66 (+0,67%) прогноз Dukascopy Bank SA к 06.11.18 Купить
Kraft Heinz $70 (+25,7%) прогноз Barclays Capital к 24.10.19 Купить
Газпром ₽164,2 (+7,66%) прогноз БКС к 23.01.19 Купить
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Общество , 13:38
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На «ВКонтакте» впервые подали в суд за передачу данных МВД

Сотрудница штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева подала в суд на соцсеть «ВКонтакте» за разглашение ее личной информации правоохранительным органам, сообщил РБК аналитик Международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

Девушка требует возместить ей моральный ущерб в размере 100 тыс. руб. и признать незаконными действия соцсети, которая, как утверждает Чанышева, передала замглавы Центра по противодействию экстремизму МВД Башкортостана данные ее страницы. В частности, речь идет о времени и дате создания страницы, личных данных, использованных при регистрации, и IP-адресах, которые использовала Чанышева и другие активисты.

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В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга подтвердили РБК, что зарегистрировали иск Чанышевой к «ВКонтакте». «Процессуальное решение по заявлению пока не принято», — сообщили там.

В самой «ВКонтакте» заявили РБК, что еще не получали уведомлений об иске и подчеркнули, что сотрудничество соцсети с правоохранителями выстроено в рамках закона. «При этом мы считаем необходимым совершенствовать законодательство», — заявили во «ВКонтакте».

Теги: моральный ущерб, «ВКонтакте»
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