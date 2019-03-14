Суд отклонил иск к «ВКонтакте» о передаче личных данных в МВД

Суд отклонил иск к «ВКонтакте» о передаче личных данных в МВД

​Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска к ООО «ВКонтакте» о возмещении морального вреда за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам. Об этом в Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Суд в удовлетворении требований истца отказал в полном объеме», — говорится в сообщении.

Иск к соцсети был подан в октябре прошлого года сотрудницей штаба Алексея Навального в Уфе Лилией Чанышевой. Подобный иск к «ВКонтакте» был подан впервые.

В своем иске Чанышева потребовала возместить ущерб в размере 100 тыс. руб. и признать незаконными действия соцсети. По утверждениям девушки, «ВКонтакте» передала заместителю главы Центра по противодействию экстремизму МВД Башкортостана данные ее страницы. В частности, речь шла о времени и дате создания страницы, личных данных, указанных при регистрации, а также IP-адресах, которые использовала Чанышева и другие активисты.