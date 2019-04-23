В России восстановят обязательную защиту диссертаций в аспирантуре

В России восстановят институт аспирантуры с обязательной защитой диссертаций, соответствующий законопроект уже внесли в правительство. Об этом на заседании собрания Российской академии наук (РАН) заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает корреспондент РБК.

«Мы восстанавливаем институт аспирантуры с обязательной защитой диссертации и соответствующую разработку механизма поощрения людей, занимающихся наукой. Это чрезвычайно важно — восстановление такого института в России», — отметила Голикова.

Вице-премьер указала, что соответствующий законопроект уже находится «на площадке правительства». О необходимости принятия такой меры Голикова говорила в конце ноября прошлого года. Тогда она отметила, что над инициативой в соответствии с поручением премьер-министра Дмитрия Медведева работает Министерство науки и высшего образования.

Также о необходимости снова сделать обязательной процедуру защиты диссертаций в аспирантуре ранее говорили вице-президент РАН Алексей Хохлов и экс-министр образования и науки Ольга Васильева, которая в настоящее время занимает пост министра просвещения.

Глава РАН, в свою очередь, указывал, что в целом институт аспирантуры в стране надо реформировать так, чтобы она стала «по-настоящему научной». По его мнению, в процессе обучения необходимо уменьшить объем педагогики, сформировать финансовую поддержку и принять другие меры.​