Голикова рассказала о планах вернуть в аспирантуру защиты диссертаций

Аспирантам вновь придется защищать диссертации по окончанию обучения, сейчас это требование не является обязательным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«Сейчас Министерство науки и высшего образования в соответствии с поручением [премьер-министра] Дмитрия Анатольевича [Медведева] такие предложения готовит, у нас это [запланировано рассмотреть] в начале 2019 года», — сказала Голикова.

По словам вице-премьера, власти также рассматривают вопрос об улучшении материального положения аспирантов.

В июне глава РАН Александр Сергеев сообщал, что аспирантуру в России необходимо реформировать для того, чтобы она стала «по-настоящему научной». По его словам, обязательным требованием для аспирантов станет написание научной работы, также планируется уменьшить объем педагогики.

«Не надо накручивать огромное количество часов лекций, они [аспиранты] будущие научные работники, а не педагоги», — отмечал Сергеев. Глава РАН также отмечал необходимость финансовой поддержки аспирантов.