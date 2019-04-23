СМИ сообщили о прибытии сестры Ким Чен Ына во Владивосток

Сестра Ким Чен Ына, директор отдела пропаганды и агитации Центрального комитета КНДР Ким Е Чжон прибыла во Владивосток накануне переговоров северокорейского лидера и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на источники.

«Ким Е Чжон утром села на рейс из Пхеньяна во Владивосток. Она отправилась в Россию для окончательной проверки повестки встречи на высшем уровне», — отметил источник.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын проведет ночь на 24 апреля в северокорейском городе Раджин на побережье Японского моря. На следующий день он с делегацией из 230 человек прибудет во Владивосток на бронированном поезде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Ким Чен Ын и Владимир Путин будут обсуждать развитие двусторонних отношений, проблему денуклеаризации на Корейском полуострове и региональное сотрудничество.