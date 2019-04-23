ФБР опубликовало показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований США опубликовало ранее засекреченные документы, в которых содержатся показания о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину.

Согласно им, человек, имя которого не называется, сообщил, что помог шестерым высокопоставленным аргентинским чиновникам спрятать Гитлера. При этом в документах говорится, что полученную от него информацию «невозможно верифицировать».

Этот человек сообщил, что вместе с еще тремя людьми встретил Гитлера и его приближенных, когда они прибыли в Аргентину на двух подлодках «примерно через две с половиной недели после падения Берлина». Вместе с ним прибыли две женщины, доктор и несколько мужчин. Согласно плану аргентинских чиновников, они поехали к подножью Южных Анд, где Гитлеру предоставили ранчо, на котором он скрывался.

По словам человека, Гитлер страдал от астмы и язвы. К моменту прибытия в Аргентину свои усы он сбрил.

По официальной версии, основанной на показаниях свидетелей, Гитлер покончил с собой в бункере в Берлине.