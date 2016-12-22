От Гитлера до Ким Чен Ына: диктаторы на фотографиях в своих документах
Общество, 28 фев, 14:45
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От Гитлера до Ким Чен Ына: диктаторы на фотографиях в своих документах
Агентство Reuters опубликовало фотографию бразильского паспорта, который нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын якобы использовал для получения разрешения на въезд в западные страны. Как выглядели другие главы тоталитарных режимов на фото в своих официальных документах — в галерее РБК.
Ким Чен Ын, высший руководитель КНДР с 2011 года
По данным Reuters, глава КНДР Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир в 1990-е годы использовали нелегально полученные бразильские паспорта, чтобы добиться въезда в страны Запада. Предполагается, что таким образом представители правящей в Северной Корее семьи искали варианты возможного бегства из страны.
Ким Чен Ир, великий руководитель КНДР в 1994–2011 годах
На фотографиях паспортов, которые опубликовал Reuters, видно, что в них вклеены фотографии людей, похожих на Ким Чен Ына и его отца. При этом владельцы паспортов в них именуются как Джозеф Пваг и Иджон Чой.
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