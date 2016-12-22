От Гитлера до Ким Чен Ына: диктаторы на фотографиях в своих документах

Агентство Reuters опубликовало фотографию бразильского паспорта, который нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын якобы использовал для получения разрешения на въезд в западные страны. Как выглядели другие главы тоталитарных режимов на фото в своих официальных документах — в галерее РБК.

Ким Чен Ын, высший руководитель КНДР с 2011 года По данным Reuters, глава КНДР Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир в 1990-е годы использовали нелегально полученные бразильские паспорта, чтобы добиться въезда в страны Запада. Предполагается, что таким образом представители правящей в Северной Корее семьи искали варианты возможного бегства из страны. Ким Чен Ир, великий руководитель КНДР в 1994–2011 годах На фотографиях паспортов, которые опубликовал Reuters, видно, что в них вклеены фотографии людей, похожих на Ким Чен Ына и его отца. При этом владельцы паспортов в них именуются как Джозеф Пваг и Иджон Чой. Бенито Муссолини, дуче, глава правительства Италии в 1922–1945 годах Адольф Гитлер, фюрер Третьего рейха, рейхсканцлер Германии в 1933–1945 годах Муаммар Каддафи, братский вождь и руководитель революции в Ливии в 1979–2011 годах Саддам Хусейн, президент Ирака в 1979–2003 годах Иосиф Сталин, лидер СССР конца 1920-х до 1953 года